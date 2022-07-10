Победа над «Спартаком» стала для Семака сотой в тренерской карьере в «Зените»

Вчера, 9 июля, санкт-петербургский «Зенит» в матче за Суперкубок России-2022 разгромил московский «Спартак» со счётом 4:0. Эта победа стала юбилейной для главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.
«Семак одержал 100-ю победу во главе «Зенита», — написано на официальной странице клуба в одной из социальных сетей.
Напомним, Сергей Семак руководит «Зенитом» с мая 2018 года, куда перешёл из «Уфы». За время его работы санкт-петербургский клуб четырежды выигрывал чемпионат России, трижды становился обладателем Суперкубка страны, а также один раз выигрывал Кубок.
Согласно данным портала Transfermarkt, контракт Сергея Семака с «Зенитом» рассчитан до июня 2023 года.
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