Лучшая футболистка мира Путельяс покинула чемпионат Европы — 2022 и прилетела в Барселону

Футболистка «Барселоны» и сборной Испании Алексия Путельяс покинула чемпионат Европы — 2022 среди женских национальных команд.

Футболистка прилетела в Барселону. Журналисты запечатлели спортсменку, она передвигалась по аэропорту на костылях.

Ранее сообщалось, что Путельяс не намерена покидать Евро-2022, несмотря на тяжёлую травму.

Напомним, 5 июля полузащитница получила травму левого колена на тренировке женской сборной Испании. В ходе медицинского обследования у Путельяс был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена. Таким образом, футболистка не смогла помочь своей национальной команде на Евро-2022.

Путельяс стала обладательницей «Золотого мяча» по итогам 2021 года.

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