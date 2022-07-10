Лучшая футболистка мира Путельяс покинула чемпионат Европы — 2022 и прилетела в Барселону

Футболистка «Барселоны» и сборной Испании Алексия Путельяс покинула чемпионат Европы — 2022 среди женских национальных команд.
Футболистка прилетела в Барселону. Журналисты запечатлели спортсменку, она передвигалась по аэропорту на костылях.
Ранее сообщалось, что Путельяс не намерена покидать Евро-2022, несмотря на тяжёлую травму.
Напомним, 5 июля полузащитница получила травму левого колена на тренировке женской сборной Испании. В ходе медицинского обследования у Путельяс был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена. Таким образом, футболистка не смогла помочь своей национальной команде на Евро-2022.
Путельяс стала обладательницей «Золотого мяча» по итогам 2021 года.
«Зенит» разгромил «Спартак» и стал обладателем Суперкубка России:
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