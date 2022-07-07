Алексия Путельяс не намерена покидать Евро-2022, несмотря на тяжёлую травму

Футболистки «Барселоны» и сборной Испании нападающая Мариона Кальдентей и полузащитница Патри Гихарро выступили на пресс-конференции в день открытия Евро-2022, прокомментировав травму лидера сборной Алексии Путельяс, которая за день до начала Евро-2022 порвала переднюю крестообразную связку.



«Очень тяжёлая новость для всех нас, для сборной и клуба, но прежде всего для Алексии. Она сказала нам, что хочет остаться в Англии по крайней мере до первой игры с Финляндией; она собирается быть здесь и хочет помочь нам со своей стороны», — приводит слова Кальдентей испанская газета Sport.



«Алексия является лидером, и её травма была ударом. Она почувствовала сильную боль, а затем мы ждали подтверждения диагноза во второй половине дня; в это время мы были рядом с ней, и когда диагноз подтвердился, мы тоже были рядом. Именно сейчас мы должны быть рядом с ней больше всего», — сказала Патри Гихарро.



Обе футболистки согласились, что сейчас самое время «набраться сил и сделать шаг вперёд».



«Мы должны выкладываться по максимуму и даже немного больше», — сказала Гихарро. Кальдентей добавила: «Мы будем продолжать биться за Алексию, за Вира, за Дженни и за всех игроков, которых здесь нет. Мы — одна команда. В хорошие и в плохие времена».



Сборная Испании проведёт свой стартовый матч на Евро-2022 с Финляндией в пятницу, 8 июля.

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