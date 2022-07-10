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Юрий Сёмин рассказал, за счёт чего можно составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ

Юрий Сёмин рассказал, за счёт чего можно составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о конкуренции в Российской Премьер-Лиге.

«Способен ли кто-то составить конкуренцию «Зениту»? Обязаны составить борьбу. Всегда конкуренцию составляли «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак». У этих команд хорошие ресурсы и финансовые возможности. Всё зависит только лишь от работы, которую они проводят. Если хорошо её проведут — составят конкуренцию чемпиону, если не смогут — нет. Простая система», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Накануне «Зенит» стал обладателем Суперкубка России — 2022. Для санкт-петербургского клуба этот трофей стал седьмым, что позволило сине-бело-голубым сравняться по количеству Суперкубков с московским ЦСКА.

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