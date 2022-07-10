«Главный болельщик Матео». «Зенит» выложил фото маленького сына Кассьерры в футболке клуба

Санкт-петербургский «Зенит» выложил фотографии маленького сына нападающего клуба Матео Кассьерры в голубой футболке.
«Самый главный болельщик Матео Кассьерры», — подписана серия снимков.
Фото доступны в официальном телеграм-канале «Зенита».
Напомним, Кассьерра перешёл в «Зенит» из «Сочи» перед началом нынешнего сезона. В прошлом сезоне форвард стал вторым в списке лучших бомбардиров РПЛ. Колумбиец уступил лишь нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову.
Вчера, 9 июля, «Зенит» разгромил «Спартак» в матче за Суперкубок России. Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу сине-бело-голубых. Кассьерра забил в первом же официальном матче за петербургский клуб, он отличился на 90+3-й минуте после выхода на замену.
«Зенит» разгромил «Спартак» и стал обладателем Суперкубка России
- 10 июля 2022
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