Матео Кассьерра: решение ФИФА? Я остаюсь в «Зените»
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Форвард «Зенита» Матео Кассьерра сообщил, что не планирует уходить из клуба. Ранее ФИФА приняла решение разрешить приостанавливать контракты с российскими клубами на год из-за политических событий. Но колумбиец подчеркнул, что его этот вариант не интересует.
«Решение ФИФА? Остаюсь ли я? Конечно, я остаюсь!» — сказал Кассьерра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Кассьерра перешёл в «Зенит» из «Сочи» перед началом нынешнего сезона. В прошлом сезоне форвард стал вторым в списке лучших бомбардиров РПЛ. Колумбиец уступил лишь нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову.
Сегодня, 9 июля, «Зенит» разгромил «Спартак» в матче за Суперкубок России. Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу сине-бело-голубых.
Новость по темеМатео Кассьерра высказался о дебютном голе за «Зенит»
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