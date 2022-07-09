Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матео Кассьерра: решение ФИФА? Я остаюсь в «Зените»

Матео Кассьерра: решение ФИФА? Я остаюсь в «Зените»
Комментарии

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра сообщил, что не планирует уходить из клуба. Ранее ФИФА приняла решение разрешить приостанавливать контракты с российскими клубами на год из-за политических событий. Но колумбиец подчеркнул, что его этот вариант не интересует.

«Решение ФИФА? Остаюсь ли я? Конечно, я остаюсь!» — сказал Кассьерра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Кассьерра перешёл в «Зенит» из «Сочи» перед началом нынешнего сезона. В прошлом сезоне форвард стал вторым в списке лучших бомбардиров РПЛ. Колумбиец уступил лишь нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову.

Сегодня, 9 июля, «Зенит» разгромил «Спартак» в матче за Суперкубок России. Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу сине-бело-голубых.

Новость по теме
Матео Кассьерра высказался о дебютном голе за «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022