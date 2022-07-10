Малком: секс или победа в матче со «Спартаком»? Любовь с моей девушкой

Бразильский нападающий «Зенита» Малком высказался о победе в матче за Суперкубок России — 2022. Напомним, санкт-петербургский клуб обыграл «Спартак» со счётом 4:0.



«Что лучше: секс или победа в матче со «Спартаком»? Любовь с моей девушкой», — приводит слова Малкома «РБ Спорт».



«Зенит» стал обладателем Суперкубка России седьмой раз в истории. Таким образом, санкт-петербургский клуб сравнялся с лидером по количеству трофеев московским ЦСКА. По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые стали чемпионами России.



Напомним, Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. В прошлом сезоне 25-летний футболист принял участие в 24 матчах чемпионата России, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.