«Торпедо» возьмёт в аренду вратаря «Ростова» Бабурина
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Голкипер «Ростова» Егор Бабурин перейдёт в московское «Торпедо» на правах аренды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Арендное соглашение футболиста будет рассчитано до конца сезона-2022/2023.
Напомним, Бабурин выступает за «Ростов» с 2019 года. Ранее голкипер играл в составе «Зенита», «Зенита-2», «Рубина» и «Краснодара». В минувшем сезоне Бабурин принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.
«Ростов» по итогам минувшего сезона занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Торпедо» вышло в РПЛ. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров также вошли «Сочи» и московское «Динамо».
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