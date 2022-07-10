«Торпедо» возьмёт в аренду вратаря «Ростова» Бабурина

Голкипер «Ростова» Егор Бабурин перейдёт в московское «Торпедо» на правах аренды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Арендное соглашение футболиста будет рассчитано до конца сезона-2022/2023.

Напомним, Бабурин выступает за «Ростов» с 2019 года. Ранее голкипер играл в составе «Зенита», «Зенита-2», «Рубина» и «Краснодара». В минувшем сезоне Бабурин принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

«Ростов» по итогам минувшего сезона занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Торпедо» вышло в РПЛ. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров также вошли «Сочи» и московское «Динамо».