Серхио Рамос показал свои силовые тренировки перед началом нового сезона. Видео
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос активно тренируется перед началом нового сезона. 36-летний испанский футболист показал в соцсетях часть своей силовой тренировки.
Силовые тренировки защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса:
Напомним, с 8 июля 2021 года Рамос выступает за «ПСЖ», куда перешёл на правах свободного агента после истечения контракта с мадридским «Реалом». Соглашение защитника с парижским клубом действует до 30 июня 2023 года. Согласно данным статистического интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 6 млн.
В минувшем сезоне Серхио Рамос провёл 13 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Испанец пропустил 33 игры из-за травм берцовой кости, а также из-за мышечных проблем.
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