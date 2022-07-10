Тренер «Локомотива» Хапов: я не оформлял Fan ID. Надеюсь, мне пока не надо

Тренер московского «Локомотива» Заур Хапов высказался о введении паспорта болельщика (Fan ID) для посещения российских стадионов.

«Я не оформлял Fan ID. Надеюсь, мне пока не надо. Конечно, бойкот фанатов — потеря для клуба. Без болельщиков — это не футбол. Думаю, как-нибудь решат вопрос. Болельщики обязательно должны быть на играх. Они нас всегда хорошо поддерживают»», — передаёт слова Хапова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 17 декабря Госдума в третьем чтении приняла закон о Fan ID, а с 1 июня 2022 года он вступил в силу. Авторы инициативы отметили, что принятие законопроекта создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России Кубка конфедераций – 2017 и ЧМ-2018. Почти все активные болельщики клубов заявили, что будут бойкотировать матчи РПЛ и Кубка России.