Б. Ротенберг высказался о словах Сёмина, что тренер предлагал ему стать спортдиром «Локо»

Защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг прокомментировал слова бывшего главного тренера железнодорожников Юрия Сёмина о том, что он предлагал ему стать спортивным директором клуба.

«Сёмин предлагал стать спортивным директором «Локомотива»? Юрий Павлович — очень опытный человек, очень известный тренер. Я благодарен ему за оценку, которую он дал. Но сейчас не всё зависит от меня. Нужно, чтобы люди увидели те же качества, которые увидел Юрий Павлович. Только от меня зависит, что будет дальше. Может быть, это один из путей, которые можно развивать. Для меня это тоже интересно», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 10 июля, Борис провёл последний матч за «Локо». Им стала товарищеская игра с «Динамо» (3:3).