Борис Ротенберг высказался о будущем после прощального матча за «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг рассказал о своём будущем после прощального матча за московский клуб, которым стала товарищеская игра с «Динамо» (3:3).

«Что дальше? Сейчас хочу насладиться моментом, затем всё переосмыслить. Приму решение позже. Для меня важно, чтобы я мог быть полезным. Нужно выбрать тот путь, где я могу максимально помочь российскому футболу», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Примечательно, что Ротенберг вышел на матч с «Динамо» в футболке «Локомотива» впервые с 2018 года. В последний раз защитник играл за железнодорожников 5 декабря 2018 года в первом четвертьфинальном матче Кубка России с «Рубином» (1:0). С августа 2016 года Борис является игроком «Локомотива», куда перешёл из московского «Динамо».