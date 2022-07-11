Б. Ротенберг: всю карьеру подпитывался мотивацией, чтобы доказать — я достойный футболист

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг рассказал о своей мотивации по ходу карьеры.

«Для меня все клубы, в которых я выступал, имеют огромное значение. Но вишенка на торте – там, где выиграл чемпионство.



Какие советы даю игрокам «Локомотива»? Знаете, ребят, это то, чему вы можете позавидовать. Футбольная жизнь – классная жизнь и вообще привилегия быть футболистом. Особенно такого большого клуба, как «Локомотив». Многие вещи, которые происходят, остаются внутри. Лучше спрашивайте у ребят, какой я: плохой или хороший. Всё, что у меня с ними было, остаётся между нами.



Что касается шуток от болельщиков, я сам выбрал этот путь. Не только у меня, но и у всех футболистов есть те, кто поддерживает, и те, кто не поддерживает. Я не исключение.

Всегда стараюсь быть открытым и честным перед собой. Всё, что делал — старался делать хорошо. Спасибо тем, кто меня поддерживает. И спасибо тем, кто не поддерживает. Всю карьеру я подпитывался мотивацией, чтобы доказать людям, что я достойный футболист», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.