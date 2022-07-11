На Ибице за чрезмерное употребление алкоголя был арестован игрок «Барселоны»

Во время отдыха на испанском острове Ибица за чрезмерное употребление алкоголя был арестован некий футболист «Барселоны», сообщает goalballs со ссылкой на подкаст Dongcast.

По сведениям источника, этот случай имел место в конце июня и главным фигурантом происшествия стал нападающий сине-гранатовых.

Неизвестный превысил допустимые нормы употребления алкоголя, и, в соответствии с местными законами, был арестован.

После чего футболисту пришлось заплатить штраф за совершённое правонарушение.

По предположению источника, неизвестным является нападающий клуба Пьер-Эмерик-Обамеянг, однако данная информация не подтверждена.

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Барселона» заняла второе место в таблице испанской Ла Лиги. Чемпионом страны стал «Реал».

Первый гол Лионеля Месси за «Барселону». 1 мая 2005 год.