Португальский журналист: «Барселона» или «Атлетико» — последний шанс для Роналду

Португальский журналист Нуно Луж высказался о будущем 37-летнего соотечественника и звёздного форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который не поехал с командой на предсезонное турне.
«Криштиану действительно не очень доволен положением дел в Манчестере, и он хочет уйти, но при этом необходимо найти лучшее решение. Посмотрим, что получится. Совершенно точно – это будет непросто по одной простой причине, потому что нелегко найти место для Роналду, ведь в мире не так много команд с финансовыми возможностями, чтобы подписать его.
Возможные варианты? Точно не «Реал». «Барселона может стать последним шансом. Мы должны смотреть на клубы, с которыми Мендеш имеет больше всего контактов, и тут мы не должны забывать про мадридский «Атлетико», — заявил Луж в эфире радио Marca.
Напомним, в прошлом сезоне Роналду принял участие в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и тремя результативными передачами.
Роналду станцевал с племянницей и сыном в TikTok.
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