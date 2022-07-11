Гарри Кейн не перейдёт в «Баварию»

Английский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн не перейдёт в мюнхенскую «Баварию», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.



По информации журналиста, никаких переговоров между сторонами не велось, хотя ранее ряд СМИ сообщал, что данный трансфер возможен. Английский клуб и главный тренер команды Антонио Конте не рассматривают вариант с расставанием с игроком. Ему хотят предложить новый контракт.



Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до июня 2024 года. В минувшем сезоне Кейн провёл за «Тоттенхэм» 50 матчей во всех турнирах, забив 27 голов, а также отдав 10 результативных передач.



Напомним, ранее Роберт Левандовски сообщил, что его время в немецком клубе закончилось. Форвард выступает за «Баварию» с 2014 года. Контрактное соглашение польского нападающего с мюнхенским клубом истекает в 2023 году.