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Гарри Кейн – сборной Англии U19: наслаждайтесь празднованием, блистательные парни

Гарри Кейн – сборной Англии U19: наслаждайтесь празднованием, блистательные парни
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Капитан национальной сборной Англии, нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн поздравил команду U19 с победой на чемпионате Европы в Словакии.

«Блистательные парни. Отличная работа. Наслаждайтесь празднованием!», – написал Кейн на своей странице в «Твиттере».

Напомним, 1 июля на стадионе «Антон Малатински» в словацкой Трнаве состоялся финальный матч молодёжного чемпионата Европы (игроки не старше 19 лет). В финале турнира встретились сборные Израиля и Англии. Матч закончился победой англичан со счётом 3:1. Два решающих гола были забиты в дополнительное время Карни Чуквуэмекой и Аароном Рэмси.

На пути к финалу сборная Англии U19 одержала пять побед – над австрийцами (2:0), сербами (4:0) и тем же Израилем (1:0) в группе, а затем над итальянцами (2:1) в полуфинале.

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