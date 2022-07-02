Гарри Кейн – сборной Англии U19: наслаждайтесь празднованием, блистательные парни

Капитан национальной сборной Англии, нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн поздравил команду U19 с победой на чемпионате Европы в Словакии.



«Блистательные парни. Отличная работа. Наслаждайтесь празднованием!», – написал Кейн на своей странице в «Твиттере».



Напомним, 1 июля на стадионе «Антон Малатински» в словацкой Трнаве состоялся финальный матч молодёжного чемпионата Европы (игроки не старше 19 лет). В финале турнира встретились сборные Израиля и Англии. Матч закончился победой англичан со счётом 3:1. Два решающих гола были забиты в дополнительное время Карни Чуквуэмекой и Аароном Рэмси.



На пути к финалу сборная Англии U19 одержала пять побед – над австрийцами (2:0), сербами (4:0) и тем же Израилем (1:0) в группе, а затем над итальянцами (2:1) в полуфинале.