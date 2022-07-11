Гирано Керк: я останусь в России, хочу играть за «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Гирано Керк заявил, что сезон-2022/2023 планирует провести в московской команде.

«Предсезонный турнир проходит отлично! Сейчас я очень хорошо себя чувствую в «Локомотиве». Останусь ли в клубе на следующий сезон? Да, я останусь в России, хочу играть за «Локомотив», — сказал Керк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

26-летний Керк перешёл в «Локомотив» из «Утрехта» в летнее трансферное окно 2021 года. За москвичей Гирано в 28 матчах отличился пять раз и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

Новый сезон «Локомотив» начнёт домашним матчем с «Нижним Новгородом» в Российской Премьер-Лиге. Игра состоится 17 июля.