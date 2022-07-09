«Локомотив» — «Динамо». 135 минут безудержного веселья

Товарищеский матч будет длиться три тайма, а у оппонентов не всё хорошо с обороной.

10 июля состоится товарищеский матч «Локомотив» — «Динамо». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех красно-зелёных оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Локомотив» — «Динамо» 10 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Локомотив» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.45.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Локомотив» — «Динамо» (10.07.2022)

Уже на следующей неделе состоятся матчи первого тура Российской Премьер-Лиги. А до тех пор у клубов есть возможность испытать приобретённых в летнее трансферное окно новичков и молодых футболистов на сборах. На 10 июля запланировано товарищеское противостояние, в котором померяются силами «Локомотив» и «Динамо».

Московское дерби будет состоять из трёх таймов по 45 минут и начнётся в 19:00 мск на «РЖД Арене». Такой формат выбран для того, чтобы обе команды могли задействовать в игре максимальное количество футболистов. Встреча обещает получиться очень результативной и зрелищной.



Как бы там ни было, начнём с хозяев. Железнодорожники в начале минувшего сезона и в преддверии грядущего розыгрыша РПЛ — это два абсолютно разных коллектива. Неоднократная смена главного тренера, уход легионеров, а также активность во время трансферных окон изменили команду до неузнаваемости.

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Совсем недавно наставником «Локомотива» стал Йозеф Циннбауэр. Хотя это, скорее, формальность. Готовить команду к играм и руководить тренировочным процессом фактически продолжает Марвин Комппер, который занял должность ещё зимой этого года. Из-за отсутствия тренерской лицензии Комппер вынужден работать совместно с другими специалистами.

Под фактическим руководством Марвина красно-зелёные в последних 12 турах минувшего розыгрыша чемпионата России добыли довольно неплохие результаты. Потерпели только четыре поражения — от ЦСКА (1:2), «Ростова» (1:4), «Зенита» (1:3) и «Краснодара» (0:1). Также сыграли вничью с «Сочи» (2:2) и как раз с «Динамо» (3:3). А в остальных встречах одержали победы.



Забили за этот период 19 голов. Семь из них записал на свой счёт Вильсон Изидор. Француз присоединился к команде в зимнее трансферное окно и быстро стал одним из лидеров. Благодаря его стараниям «Локо» радовал результативностью практически в каждом матче. Однако, как мы уже успели заметить, для побед этого хватало не всегда.

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Усилия форварда обесценивала оборона. Из-за нехватки профильных защитников железнодорожники пропустили за эти 12 встреч в РПЛ даже больше, чем забили — 20 мячей. Ко всему прочему, недавно клуб покинул опытный Мацей Рыбус. На замену ему в межсезонье у бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе» был приобретён защитник Лукас Фассон.

В будущем трансфер, вероятно, принесёт пользу, но пока ощутимого прогресса не наблюдается. Совсем недавно красно-зелёные провели два товарищеских матча с командами из второго по значимости дивизиона России. Сначала обыграли «Велес» (2:1), а затем разделались с «Факелом» (4:2). Всё бы ничего, но в обоих случаях пропустили.



«Динамо» тоже изменилось относительно начала прошлого сезона, но не так сильно. В зимнее трансферное окно к клубу присоединился только один игрок — Фёдор Смолов. Точечное усиление какое-то время приносило плоды. Удавалось добывать хорошие результаты и даже пытаться навязать борьбу «Зениту» за медали РПЛ.

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Однако затем наступила чёрная полоса. Сначала бело-голубые потерпели поражение от пребывающего не в лучшем тонусе ЦСКА (0:1), затем уступили «Уралу» (2:3), «Крыльям Советов» (2:5) и, наконец, «Сочи» (1:5). В глаза бросается огромное количество пропущенных мячей. Вероятно, спад случился из-за скованности — молодёжь не выдержала давления чемпионской гонки.



После этого «Динамо» потерпело обидное поражение от «Спартака» в финале Кубка России. На последних минутах добавленного времени при счёте 1:2 один из лучших пенальтистов РПЛ — Даниил Фомин — не сумел реализовать 11-метровый удар. Талантливый хавбек бело-голубых ударил выше ворот.



Сандро Шварц покинул пост главного тренера, а должность занял Славиша Йоканович, имеющий довольно богатый опыт работы за европейские клубы. Под руководством сербского наставника бело-голубые провели три товарищеских матча, в которых одержали победы над «Амкалом» (5:0), «СКА-Хабаровск» (3:0) и «Рубином» (2:0).

То, что не пропустили ни одного мяча, показательно. Однако нельзя не заметить, что во всех матчах довольно много игрового времени получил Фабиан Бальбуэна. В предстоящем противостоянии защитник вряд ли сыграет. Не так давно появилась информация о том, что он собирается покинуть «Динамо».



Учитывая и то, что грядущая встреча будет длиться дольше обычного, хорошим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча». Счёт в такого рода противостояниях не особо важен. Следовательно, мы наверняка увидим большое количество новых имён и голов, причём с обеих сторон. Коэффициент терпимый — 1.69.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Локомотив» — «Динамо» 10 июля 2022 года

Оба коллектива обладают отличными атакующими ресурсами, но имеют проблемы оборонительного характера. Особенно заметны они у «Локомотива», который имеет в наличии мало профильных защитников. Из-за этого даже от клубов из ФНЛ за два матча пропустил три мяча. Сколько же пропустит от «Динамо»? Впрочем, бело-голубые в конце прошлого сезона угодили в кризис, а с сильными клубами в межсезонье ещё не играли. Думается, за 135 минут оба коллектива сумеют отличиться, причём не один раз.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.69.

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