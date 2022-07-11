Донецкий «Шахтёр» объявил о расторжении контракта с Де Дзерби

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби покинул пост главного тренера донецкого «Шахтёра» по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает сайт украинского клуба. Вместе с Де Дзерби клуб покинул его тренерский штаб.

«После начала событий на Украине Роберто проявил солидарность с клубом и украинским народом, проведя с командой серию благотворительных игр Shakhtar Global Tour for Peace.



ФК «Шахтёр» благодарит Роберто Де Дзерби и его тренерский штаб за проделанную работу, профессионализм и достижения команды. Желаем им успехов в дальнейшей карьере, а также новых побед и крупных достижений!» — сказано в заявлении команды.

43-летний Де Дзерби возглавил «Шахтёр» в мае 2021 года. Вместе с ним команда одержала победу в Суперкубке Украины.