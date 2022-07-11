Защитник «Ливерпуля» Уильямс перешёл в «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» на официальном сайте объявил о подписании четырёхлетнего контракта с защитником «Ливерпуля» Неко Уильямсом.

«Я очень рад присоединиться к «Ноттингем Форест». Готов помочь этому замечательному клубу добиться успеха в АПЛ. «Ноттингем Форест» — клуб с невероятной историей, а стадион «Сити Граунд» — особенное место, которое я хочу увидеть в полной мере в ближайшие недели. Я поговорил с главным тренером и узнал, что это очень амбициозный клуб. Не терпится присоединиться к моим товарищам по команде и начать подготовку к новым вызовам», — сказал Уильямс.

21-летний Уильямс — воспитанник «Ливерпуля». В 33 матчах за основной состав мерсисайдцев Неко отдал шесть результативных передач.