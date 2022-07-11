Австрия — Северная Ирландия: прямая трансляция женского чемпионата Европы начнётся в 19:00

Сегодня, 11 июля, состоится матч второго тура группового этапа чемпионата Европы среди женских команд Австрия — Северная Ирландия. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» (Саутгемптон, Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».
Встречу обслужит латиноамериканская бригада арбитров, которую возглавит Эмикар Кальдера Баррера (Венесуэла). В роли ассистентов главного арбитра выступят Мигдалия Родригес Чирино (Венесуэла) и Мари Бланко Боливар (Колумбия). Резервный арбитр — Марта Уэрта де Аса (Испания)
Соперниками сборных Австрии и Северной Ирландии по группе А являются национальные команды Англии и Норвегии, которые также проведут встречу сегодня. Турнир продлится до 31 июля. Действующий чемпион Европы — женская сборная Нидерландов.
- 11 июля 2022
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