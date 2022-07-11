Звёздная африканка, провалившая тест на определение пола, обратилась к команде

Нападающая и капитан сборной Замбии Барбра Банда, не попавшая на женский Кубок африканских наций из-за провала теста на определение пола, обратилась к своей команде.

«Лидеры группы с семью очками. Вы вышли в четвертьфинал с высоким моральным духом. Дорога становится сложнее, но мы — Медные королевы, мы сражаемся и бьёмся. Я с вами весь этот путь», — написала Банда в «Твиттере».



22-летняя Банда была отстранена от участия в Кубке африканских наций из-за высокого содержания тестостерона в крови. На Олимпийских играх в 2021 году Барбра забила шесть голов в трёх встречах. Банда является одной из главных женских африканских звёзд в футболе. Ранее стало известно, что нападающая китайского клуба «Шанхай Шенгли» близка к переходу в мадридский «Реал».