Звёздная африканка, провалившая тест на определение пола, обратилась к команде
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Нападающая и капитан сборной Замбии Барбра Банда, не попавшая на женский Кубок африканских наций из-за провала теста на определение пола, обратилась к своей команде.
«Лидеры группы с семью очками. Вы вышли в четвертьфинал с высоким моральным духом. Дорога становится сложнее, но мы — Медные королевы, мы сражаемся и бьёмся. Я с вами весь этот путь», — написала Банда в «Твиттере».
22-летняя Банда была отстранена от участия в Кубке африканских наций из-за высокого содержания тестостерона в крови. На Олимпийских играх в 2021 году Барбра забила шесть голов в трёх встречах. Банда является одной из главных женских африканских звёзд в футболе. Ранее стало известно, что нападающая китайского клуба «Шанхай Шенгли» близка к переходу в мадридский «Реал».
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