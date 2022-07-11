Представитель Ивана Игнатьева сообщил, что у нападающего есть предложения из Европы

Алан Агузаров, представитель российского нападающего Ивана Игнатьева, рассказал, что футболист получил предложения из Европы. В настоящий момент 23-летний форвард находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Рубином».

«Не факт, что Иван продолжит карьеру в клубе РПЛ. У нас есть варианты в том числе из Европы — это не топ-5 чемпионатов, но сильные клубы», — сказал Агузаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Игнатьев — воспитанник «Краснодара». В 2020 году «Рубин» выкупил его контракт за € 7 млн. В 40 матчах за казанскую команду нападающий забил три гола и отдал три результативные передачи. Ранее Агузаров опроверг информацию, что Игнатьев находится на просмотре в «Локомотиве».