В «Рубине» отреагировали на информацию о конфликте Слуцкого с Лисаковичем
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В пресс-службе «Рубина» прокомментировали информацию о конфликте между главным тренером команды Леонидом Слуцким и футболистом Виталием Лисаковичем.
«Никакого конфликта нет», — заявили в пресс-службе «Рубина» корреспонденту «Чемпионата» Микеле Антонову.
Ранее журналист Владислав Татур сообщил, что у игрока и наставника «Рубина» возник конфликт. Высокая зарплата Лисаковича осложняет поиски новой команды.
Напомним, казанский «Рубин» по итогам сезона-2021/2022 лишился прописки в элитном дивизионе страны и в новом сезоне выступит в Первой лиге. Новый розыгрыш турнира стартует 16 июля текущего года. В матче первого тура Первой лиги сезона-2022/2023 «Рубин» сыграет с «Родиной». Встреча состоится 17 июля.
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