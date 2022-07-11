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В «Милане» заявили, что не интересовались Алексеем Миранчуком в зимнее трансферное окно

В «Милане» заявили, что не интересовались Алексеем Миранчуком в зимнее трансферное окно
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Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара сообщил, что клуб не интересовался российским полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком в зимнее трансферное окно.

«В зимнее трансферное окно мы тоже не хотели ни приобретать, ни арендовывать Миранчука», — сказал Массара в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. Действующее соглашение российского футболиста с клубом из Бергамо рассчитано до конца июня 2024 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.

«Милан» по итогам прошлого сезона стал чемпионом Италии.

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