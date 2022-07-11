Глава Fight Nights Global объяснил решение создать команду бойцов в футбольной Медиалиге

Глава Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о решении создать команду бойцов в Медийной футбольной лиге.

«Да, мы создаём команду. Наша задача — получать удовольствие и радовать болельщиков. Если фанаты MMA готовы посмотреть, как любимые спортсмены играют в футбол — вдвойне здорово.



Я тоже собираюсь играть! Уже определяюсь с амплуа. На следующей неделе планирую впервые за долгое время потрогать мячик», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, вчера, 10 июля, на стадионе «ВТБ Арена» состоялся финал Медиалиги, в котором 2DROTS встречались с Basement и победили со счётом 4:0. На матче присутствовали 11 тысяч зрителей.

Также сейчас обсуждается возможность участия клубов Медиалиги в Кубке России.