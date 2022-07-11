В «Шальке» назвали сумасшествием новость, что клуб отказался продавать Бюльтера в «Локо»

Спортивный директор «Шальке-04» Рувен Шрёдер прокомментировал слухи о предложении московского «Локомотива» о переходе немецкого форварда Мариуса Бюльтера.

«Правдивость информации — 0,00000000%. Это сумасшествие. В «Шальке» даже не поступало предложений от «Локомотива» по возможному переходу Бюльтера. Но если вдруг «Локомотив» направит предложение, то без разговоров отвечу — нет. Бюльтер останется в «Шальке 04», — сказал Шрёдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее сообщалось о том, что немецкий клуб отклонил предложение «Локомотива» о переходе нападающего.

Контракт Бюльтера с командой из Гельзенкирхена истекает в конце июня 2024 года. Сейчас портал Transfremarkt оценивает стоимость игрока в € 2 млн.

