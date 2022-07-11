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Матчи женского Евро-2022 стали главными телесобытиями дня в Германии и Нидерландах

Матчи женского Евро-2022 стали главными телесобытиями дня в Германии и Нидерландах
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Выступления женских сборных Германии и Нидерландов в первых матчах чемпионата Европы — 2022 привлекли внимание зрителей в этих странах.

По информации Augsburger Allgemeine, игру сборной Германии с командой Дании (4:0) смотрели 5,95 млн немецких телезрителей. Эта трансляция стала самой массовой за день. Как сообщает NL Times, в Нидерландах матч женской национальной команды страны со сборной Швеции (1:1) посмотрели почти 2 млн человек.

В следующем туре группового этапа чемпионата Европы среди женских команд сборная Германии сыграет с Испанией. Встреча состоится завтра, 12 июля. Нидерланды встретятся со сборной Португалии на следующий день, 13 июля. Действующим чемпионом Европы является женская национальная команда Нидерландов.

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