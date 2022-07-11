Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Женская сборная Австрии уверенно обыграла Северную Ирландию в матче Евро-2022

Женская сборная Австрии уверенно обыграла Северную Ирландию в матче Евро-2022
Комментарии

В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2022 среди женских команд сборная Австрии встречалась с Северной Ирландией. Игра прошла на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия) и завершилась победой австрийских футболисток со счётом 1:0.

На 19-й минуте встречи счёт открыла полузащитница сборной Австрии Катарина Шихтль. Результативную передачу отдала австрийская футболистка Сара Пунтигам. На 88-й минуте защитница Катарина Нашенвенг упрочила преимущество сборной Австрии, забив гол после передачи Пунтигам.

Женская сборная Австрии набрала три очка и поднялась на второе место в турнирной таблице группы А чемпионата Европы — 2022. Северная Ирландия (0) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе являются сборные Норвегии (3) и Англии (3).

ЧЕ-2022 (ж). Группа A. 2-й тур
11 июля 2022, понедельник. 19:00 МСК
Австрия (ж)
Окончен
2 : 0
Северная Ирландия (ж)
1:0 Шихтль – 19'   2:0 Нашенвенг – 88'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022