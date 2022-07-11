Женская сборная Австрии уверенно обыграла Северную Ирландию в матче Евро-2022

В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2022 среди женских команд сборная Австрии встречалась с Северной Ирландией. Игра прошла на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия) и завершилась победой австрийских футболисток со счётом 1:0.
На 19-й минуте встречи счёт открыла полузащитница сборной Австрии Катарина Шихтль. Результативную передачу отдала австрийская футболистка Сара Пунтигам. На 88-й минуте защитница Катарина Нашенвенг упрочила преимущество сборной Австрии, забив гол после передачи Пунтигам.
Женская сборная Австрии набрала три очка и поднялась на второе место в турнирной таблице группы А чемпионата Европы — 2022. Северная Ирландия (0) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе являются сборные Норвегии (3) и Англии (3).
- 11 июля 2022
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