Женская сборная Австрии уверенно обыграла Северную Ирландию в матче Евро-2022

В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2022 среди женских команд сборная Австрии встречалась с Северной Ирландией. Игра прошла на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия) и завершилась победой австрийских футболисток со счётом 1:0.



На 19-й минуте встречи счёт открыла полузащитница сборной Австрии Катарина Шихтль. Результативную передачу отдала австрийская футболистка Сара Пунтигам. На 88-й минуте защитница Катарина Нашенвенг упрочила преимущество сборной Австрии, забив гол после передачи Пунтигам.



Женская сборная Австрии набрала три очка и поднялась на второе место в турнирной таблице группы А чемпионата Европы — 2022. Северная Ирландия (0) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе являются сборные Норвегии (3) и Англии (3).