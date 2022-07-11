Англия забила седьмой мяч в ворота Норвегии в матче женского Евро

Сборная Англии проводит матч второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 с командой Норвегии. Англия ведёт со счётом 7:0.

На 66-й минуте полузащитница Алессия Руссо, вышедшая на замену, с передачи защитницы Люси Бронз забила седьмой мяч в ворота норвежек.

В первом тайме дубли в составе Англии оформили Эллен Уайт и Бет Мид, по голу забили Джорджия Стэнуэй (с пенальти) и Лорен Хемп. В активе Мид и Хемп также по голевой передаче.

Примечательно, что в составе Норвегии играла обладательница «Золотого мяча» Ада Хегерберг, которая была практически незаметна в течение всего матча. На 75-й минуте нападающая была заменена.

К 70-й минуте матча у Англии было 11 ударов в створ ворот, у Норвегии — ноль.

Женский чемпионат Европы по футболу начался 6 июля. Финальная игра состоится на стадионе «Уэмбли» 31 июля.