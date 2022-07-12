Махачкалинское «Динамо» пригласило Юрия Жиркова

Президент махачкалинского «Динамо» и заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал возможное завершение карьеры бывшего игрока сборной, 38-летнего полузащитника Юрия Жиркова.
«С Юрой мы знакомы давно. Я всегда считал, что он не только талантливый футболист, но и настоящий мужик! Что касается других клубов, не знаю, почему они не видят его в своей команде. Часто бывает, что возраст служит лимитом.
Юрий Жирков пригодился бы нашей команде, которая получила право играть в Первой лиге. В концовке сезона мы одержали 13 побед подряд. У нас хорошая команда, мы приглашаем Юрия Жиркова к нам», — сказал Гаджиев в интервью Metaratings.
Напомним, новый сезон Первой лиги стартует в эту субботу, 16 июля.
Юрий Жирков, проведший в этом сезоне три матча за подмосковные «Химки», сейчас находится в статусе свободного агента.
- 12 июля 2022
-
01:23
-
00:59
-
00:59
-
00:56
-
00:46
-
00:44
-
00:23
-
00:13
-
00:13
- 11 июля 2022
-
23:53
-
23:50
-
23:42
-
23:34
-
23:27
-
23:18
-
23:17
-
22:57
-
22:46
-
22:38
-
22:33
-
22:32
-
22:23
-
22:22
-
22:18
-
22:18
-
22:14
-
22:02
-
21:45
-
21:42
-
21:35
-
21:21
-
21:15
-
21:12
-
21:01
-
20:58