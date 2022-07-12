Махачкалинское «Динамо» пригласило Юрия Жиркова

Президент махачкалинского «Динамо» и заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал возможное завершение карьеры бывшего игрока сборной, 38-летнего полузащитника Юрия Жиркова.

«С Юрой мы знакомы давно. Я всегда считал, что он не только талантливый футболист, но и настоящий мужик! Что касается других клубов, не знаю, почему они не видят его в своей команде. Часто бывает, что возраст служит лимитом.

Юрий Жирков пригодился бы нашей команде, которая получила право играть в Первой лиге. В концовке сезона мы одержали 13 побед подряд. У нас хорошая команда, мы приглашаем Юрия Жиркова к нам», — сказал Гаджиев в интервью Metaratings.

Напомним, новый сезон Первой лиги стартует в эту субботу, 16 июля.

Юрий Жирков, проведший в этом сезоне три матча за подмосковные «Химки», сейчас находится в статусе свободного агента.