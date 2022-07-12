Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Журова объяснила, почему дочери Карпина не смогли пройти процедуру получения Fan ID

Журова объяснила, почему дочери Карпина не смогли пройти процедуру получения Fan ID
Комментарии

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова объяснила, почему дочери Валерия Карпина не смогли оформить Fan ID.

«Есть специальная форма для иностранцев. Карпин, наверное, пытался оформить дочерей как русских. Есть отдельная процедура для иностранцев, а он пытался их оформить как россиян. И, конечно, система их заблокировала. Мне вообще кажется, что для детей нужно сделать упрощённый вариант, хотя я видела инструкцию, в который было написано, что дети привязываются к родителям», — приводит слова Журовой «Спорт день за днём».

Ранее жена тренера, Дарья Карпина, рассказала, что при оформлении паспорта болельщика подходит только российский образец свидетельства о рождении, тогда как её дети были рождены за границей.

Напомним, с начала нового сезона РПЛ Fan ID потребуется на стадионах в Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

Новость по теме
Дочерям Валерия Карпина отказали в оформлении Fan ID
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022