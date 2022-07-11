Дочерям Валерия Карпина отказали в оформлении Fan ID

Две дочери главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина получили отказ в оформлении карточки болельщика Fan ID. Об этом сообщила супруга тренера Дарья Карпина. По словам девушки, проблема в оформлении Fan ID для дочерей заключается в том, что у детей нет свидетельства о рождении российского образца.
«Я подала заявку, мне подтвердили, что фотография подошла и можно приезжать в МФЦ на подтверждение личности.
Подавала ли я заявки на дочек? На самом деле младшая у нас не ходит на футбол, поэтому подавала заявку на двух дочек. Но у них нет российского свидетельства о рождении, а на «Госуслугах» почему-то принимают только такое. Поэтому теперь есть проблемы с оформлением.
Что делать дальше? Видимо, надо идти с кучей документов. Возможно, переводить свидетельство на русский язык. Буду узнавать в МФЦ», — приводит слова Карпиной «РБ Спорт».
- 11 июля 2022
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