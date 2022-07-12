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Женский чемпионат Европы по футболу — 2022: результаты матчей 11 июля, турнирная таблица

Женский чемпионат Европы по футболу — 2022: результаты матчей 11 июля, турнирная таблица
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На чемпионате Европы среди женщин состоялись матчи первого тура в группе D. 11 июля проходили две встречи.

В первой игре сборная Австрии встречалась с национальной командой Северной Ирландии. Матч прошёл на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия) и завершился победой австриек со счётом 2:0. Забитыми голами отметились Катарина Шихтль и Катарина Нашенвенг.

Во втором матче, который прошёл на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия), сошлись сборные Англии и Норвегии. Англичанки одержали разгромную победу – 8:0. Бет Мид оформила хет-трик, Эллен Уайт — дубль. По голу забили Джорджия Стэнуэй, Лорен Хемп и Алессия Руссо.

После двух туров Англия, набрав 6 очков, занимает первое место в группе D. Австрия с тремя баллами располагается на второй строчке. Норвегия с тремя очками, но с худшей по сравнению с австрийками разницей голов, — третья. Северная Ирландия, не заработав баллов, замыкает турнирную таблицу. В третьем туре Австрия сыграет с Норвегией, а Северная Ирландия встретится с Англией.

ЧЕ-2022 (ж). Группа A. 2-й тур
11 июля 2022, понедельник. 19:00 МСК
Австрия (ж)
Окончен
2 : 0
Северная Ирландия (ж)
1:0 Шихтль – 19'   2:0 Нашенвенг – 88'
ЧЕ-2022 (ж). Группа A. 2-й тур
11 июля 2022, понедельник. 22:00 МСК
Англия (ж)
Окончен
8 : 0
Норвегия (ж)
1:0 Стэнуэй – 12' (пен)   2:0 Хемп – 15'   3:0 Уайт – 29'   4:0 Мид – 34'   5:0 Мид – 38'   6:0 Уайт – 41'   7:0 Руссо – 66'   8:0 Мид – 81'
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