Женский чемпионат Европы по футболу — 2022: результаты матчей 11 июля, турнирная таблица

На чемпионате Европы среди женщин состоялись матчи первого тура в группе D. 11 июля проходили две встречи.
В первой игре сборная Австрии встречалась с национальной командой Северной Ирландии. Матч прошёл на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия) и завершился победой австриек со счётом 2:0. Забитыми голами отметились Катарина Шихтль и Катарина Нашенвенг.
Во втором матче, который прошёл на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия), сошлись сборные Англии и Норвегии. Англичанки одержали разгромную победу – 8:0. Бет Мид оформила хет-трик, Эллен Уайт — дубль. По голу забили Джорджия Стэнуэй, Лорен Хемп и Алессия Руссо.
После двух туров Англия, набрав 6 очков, занимает первое место в группе D. Австрия с тремя баллами располагается на второй строчке. Норвегия с тремя очками, но с худшей по сравнению с австрийками разницей голов, — третья. Северная Ирландия, не заработав баллов, замыкает турнирную таблицу. В третьем туре Австрия сыграет с Норвегией, а Северная Ирландия встретится с Англией.
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