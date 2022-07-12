«Челси» рассматривает возможность трансфера Леау и Гнабри

Лондонский «Челси» рассматривает вариант усиления фланга атаки крайним нападающим «Милана» Рафаэлом Леау или его коллегой по амплуа из «Баварии» Сержем Гнабри, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, английский клуб пытается перехватить у «Барселоны» форварда «Лидса» Рафинью, который близок к переходу в каталонский клуб, и в случае неудачи переключит своё внимание на находящихся в шор-листе Гнабри и Леау.

Ранее сообщалось о том, что Рафинья согласовал контракт с «Барселоной», которая, в свою очередь, заплатит за его трансфер € 70 млн.

Также сообщалось, что у Гнабри возникли сложности с продлением контракта с «Баварией». Действующее соглашение немецкого футболиста с клубом истекает летом следующего года.

По сообщениям различных источников, нападающий «Милана» Рафаэл Леау запросил у клуба значительное увеличение заработной платы.

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