Владелец «Шахтёра» Ахметов объявил о выходе из медиабизнеса, передав лицензии государству

Ринат Ахметов, являющийся владельцем донецкого «Шахётра», объявил о выходе его инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. Это касается Медиа Группы Украина, в которую входят каналы «Футбол 1/2/3».
«Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса.
На этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ.
Такое решение продиктовано вступлением в силу закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)». Как крупнейший частный инвестор в экономику Украины я неоднократно говорил, что не был, не являюсь и не буду олигархом. Короткий шестимесячный срок, определённый законом для продажи медиаактивов, и ситуация между Россией и Украиной не позволяют компании SCM продать медиабизнес на рыночных условиях. Общий объем инвестиций, вложенных в этот медиахолдинг, превысил $ 1,5 млрд.
Я хочу поблагодарить каждого за наш общий труд и за наш общий успех. И, безусловно, особенная благодарность каждому нашему зрителю и читателю. Благодарю вас за вашу любовь, за вашу лояльность. Мы всегда работали только для вас!" — говорится на официальном сайте инвестиционной группы SCM.
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