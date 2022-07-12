Дания — Финляндия: во сколько матч женского чемпионата Европы, где смотреть

Сегодня, 12 июля, состоится матч второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 Дания — Финляндия. Встреча пройдёт на стадионе «МК» в Милтон-Кинсе (Англия). Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу Дания — Финляндия покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Матч обслужит бригада арбитров во главе с румынкой Юлианой Деметреску. Ассистенты рефери — её соотечественница Петруца Югулеску и венгерка Анита Вад.
Соперниками женских сборных Дании и Финляндии по группе B являются национальные команды Германии и Испании. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
6 июля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоялся матч-открытие чемпионата Европы 2022 года среди женщин между национальными командами Англии и Австрии. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.
- 12 июля 2022
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