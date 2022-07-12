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Представитель Одоевского ответил Орлову. Он назвал вратаря «худосочным с тонкими ручками»

Представитель Одоевского ответил Орлову. Он назвал вратаря «худосочным с тонкими ручками»
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Президент компании ProSports Management Герман Ткаченко, представляющий интересы голкипера «Зенита» Даниила Одоевского, ответил известному спортивному журналисту и комментатору Геннадию Орлову. Накануне Орлов назвал Одоевского «худосочным вратарём с тоненькими ручками».

«Интеллигентный, тонкий эстет из Петербурга, друг поэтов Геннадий Сергеевич Орлов концентрируется на теле молодого парня из «Зенита»?

Видимо, и такое бывает. А мог бы просто поддержать перспективного вратаря своей команды», — сказал Ткаченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, 19-летний Даниил Одоевский уже успел провести за основную команду «Зенита» семь матчей. Также он выступал за юношеские сборные России разных возрастов.

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