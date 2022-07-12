Представитель Одоевского ответил Орлову. Он назвал вратаря «худосочным с тонкими ручками»
Поделиться
Президент компании ProSports Management Герман Ткаченко, представляющий интересы голкипера «Зенита» Даниила Одоевского, ответил известному спортивному журналисту и комментатору Геннадию Орлову. Накануне Орлов назвал Одоевского «худосочным вратарём с тоненькими ручками».
«Интеллигентный, тонкий эстет из Петербурга, друг поэтов Геннадий Сергеевич Орлов концентрируется на теле молодого парня из «Зенита»?
Видимо, и такое бывает. А мог бы просто поддержать перспективного вратаря своей команды», — сказал Ткаченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, 19-летний Даниил Одоевский уже успел провести за основную команду «Зенита» семь матчей. Также он выступал за юношеские сборные России разных возрастов.
Комментарии
- 12 июля 2022
-
15:06
-
14:59
-
14:59
-
14:51
-
14:30
-
14:16
-
14:14
-
14:10
-
14:02
-
13:55
-
13:48
-
13:45
-
13:41
-
13:36
-
13:31
-
13:24
-
13:17
-
13:14
-
13:12
-
13:07
-
13:05
-
13:00
-
12:54
-
12:48
-
12:47
-
12:42
-
12:23
-
12:11
-
12:11
-
11:56
-
11:29
-
11:24
-
11:15
-
11:05
-
10:50
Партнерский контент