Представитель Одоевского ответил Орлову. Он назвал вратаря «худосочным с тонкими ручками»

Президент компании ProSports Management Герман Ткаченко, представляющий интересы голкипера «Зенита» Даниила Одоевского, ответил известному спортивному журналисту и комментатору Геннадию Орлову. Накануне Орлов назвал Одоевского «худосочным вратарём с тоненькими ручками».



«Интеллигентный, тонкий эстет из Петербурга, друг поэтов Геннадий Сергеевич Орлов концентрируется на теле молодого парня из «Зенита»?



Видимо, и такое бывает. А мог бы просто поддержать перспективного вратаря своей команды», — сказал Ткаченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, 19-летний Даниил Одоевский уже успел провести за основную команду «Зенита» семь матчей. Также он выступал за юношеские сборные России разных возрастов.