«Не нужно было так низко опускаться». Кавазашвили — о Дзюбе в «Рубине»

Бывший советский футболист Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о прибытии форварда Артёма Дзюбы на тренировочные сборы казанского «Рубина».

«Дзюба выбрал место, где тепло и будут много платить. Видимо, то, что «Рубин» выступает в Первой лиге, для него не играет никакой роли. Главная задача в его возрасте — найти ту команду, где больше заплатят. Он всё правильно делает.

Как мне кажется, в Первой лиге Дзюбе попросту не дадут играть — там очень жёсткие команды, где будут всё отбивать. С одной стороны, платить будут много, с другой — могут искалечить. Там нет такого надзора над судьями, как в РПЛ. Артёму будет очень сложно. Зря Дзюба приехал в «Рубин». Ему не нужно было опускаться так низко», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.