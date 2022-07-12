В «Барселоне» показали, как Хави тепло приветствует каждого игрока команды в раздевалке

Главный тренер «Барселоны» Хавьер Эрнандес (Хави) тепло поприветствовал каждого футболиста команды в раздевалке на первой тренировке на предсезонных сборах.

Например, в кадре показаны Мартин Брейтуэйт и Френки де Йонг. Датчанин должен перейти в другую команду, так как сообщалось, что в тренерском штабе «Барселоны» не рассчитывают на него в предстоящем сезоне. Де Йонга пытается подписать «Манчестер Юнайтед» и лично главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг, однако сам полузащитник склоняется к тому, чтобы остаться в «Барселоне».

42-летний Хави — воспитанник «Барселоны». Он играл за команду с 1997 по 2015 год, а завершил карьеру в катарском «Аль-Садде», который позднее возглавил. На должность главного тренера «Барселоны» Эрнандес был назначен в ноябре 2021 года.