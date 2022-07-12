Поль Погба: в «Манчестер Юнайтед» у меня было много проблем

Полузащитник Поль Погба, недавно ставший игроком «Ювентуса», рассказал, почему он перешёл в туринский клуб.



«Я общался с Аллегри, когда был в Манчестере. Я получил много предложений, но моё сердце сказало «Ювентус»: я хотел только этого возвращения… В Манчестере у меня было много проблем: травмы, разные тренеры и позиция на поле», — заявил Погба на пресс-конференции.



Француз присоединился к «старой синьоре» на правах свободного агента, так как его контракт с «Манчестер Юнайтед» истёк.



Ранее Погба уже выступал за «Ювентус». Француз был игроком туринского клуба с 2012 по 2016 год. За всё время в «Ювентусе» Погба сыграл в 177 матчах, забил 34 гола и отдал 40 результативных передач. В составе «Ювентуса» полузащитник стал чемпионом Италии, дважды выиграл Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка Италии. Позже Поль Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» за € 105 млн.

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