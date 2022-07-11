«Ювентус» объявил о подписании Поля Погба

Туринский «Ювентус» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с французским полузащитником Полем Погба. Футболист присоединился к «старой синьоре» на правах свободного агента, так как его контракт с «Манчестер Юнайтед» истёк.
«Поль вернулся в Турин. Он ушёл отсюда мальчишкой, а вернулся уже мужчиной и чемпионом. Но одно осталось неизменным – желание вместе ещё раз написать незабываемые страницы клубной истории.
Погба вернулся, и мы очень счастливы!» — написала пресс-служба «Ювентуса».
Ранее Погба уже выступал за «Ювентус». Француз был игроком туринского клуба с 2012 по 2016 год. За всё время в «Ювентусе» Погба сыграл в 177 матчах, забил 34 гола и отдал 40 результативных передач. В составе «Ювентуса» полузащитник стал чемпионом Италии, дважды выиграл Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка Италии. Позже Поль Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» за € 105 млн.
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