«Буду в перчатках Малафеева». Губерниев рассказал, когда дебютирует за «БроукБойз»

Российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев рассказал, когда дебютирует за медиакоманду «БроукБойз», главой которой является Дмитрий Егоров.
«Я неудачно упал — теперь побаливает плечо. В ближайшее время выступлю в составе «Броуков». С особой радостью сыграю против команды «Матча», где буду тащить один удар за другим. Мои «Броуки» выиграют с крупным счётом.
Давайте не будем загадывать, сколько буду играть. Я — вратарь. Если надо будет, то сыграю 90 минут, если не надо — не сыграю. Я тренируюсь, хожу с палками, езжу на велосипеде, обливаюсь холодной водой. Держу себя в тонусе, поэтому всем ЗОЖ. Медиафутбол прекрасен!
В футбол играют простые люди из народа. И я простой вратарь со Сходни буду играть, а ещё со всеми фотографироваться. На меня придут смотреть люди — и будет всем счастье! Я подарю им мастерство. Буду в перчатках, которые мне подарил Слава Малафеев. Вы понимаете, что я буду абсолютно непробиваемый», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 12 июля 2022
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