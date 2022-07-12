В «БроукБойз» сообщили, что Губерниев не смог принять участия в Медиалиге из-за травмы

Глава футбольного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров рассказал, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев является частью его команды, но не смог принять участия в матчах из-за своей травмы.

«Дмитрий Губерниев является членом нашей команды. Правда, из-за травмы плеча он не смог принять участия в матчах. Надеемся, что будет возможность снять блистательный челлендж, в котором Евгений Плющенко будет забивать мячи Дмитрию Губерниеву», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее стало известно, что «БроукБойз» ведут переговоры о приглашении в свою команду бывшего российского фигуриста Евгения Плющенко.

Девятилетний сын Плющенко тренирует тройной аксель на удочке. Видеоролик: