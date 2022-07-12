Защитник Неманья Пейчинович объявил об уходе из «Факела»

Защитник Неманья Пейчинович сообщил, что покинул воронежский «Факел».
«Я покинул «Факел» по истечении контракта, а сейчас нахожусь в Сербии, где тренируюсь и жду предложений. На данный момент мне звонили только из клубов РПЛ и Первой лиги, но конкретных предложений не было. Пока не подпишу контракт, не скажу, какие именно команды мной интересуются. Сейчас только разговоры, а конкретики никакой нет.
Если до конца трансферного окна не будет никаких предложений, то, может быть, подумаю о завершении карьеры. Будет супер, если найду себе клуб», — приводит слова футболиста Sport24.
Пейчинович выступал в составе «Факела» с 2020 года. Ранее защитник играл за «Рад», «Герту», «Ниццу», московский «Локомотив» и другие команды. В минувшем сезоне 34-летний футболист принял участие в 23 матчах ФНЛ и не отметился результативными действиями.
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