Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник Неманья Пейчинович объявил об уходе из «Факела»

Защитник Неманья Пейчинович объявил об уходе из «Факела»
Комментарии

Защитник Неманья Пейчинович сообщил, что покинул воронежский «Факел».

«Я покинул «Факел» по истечении контракта, а сейчас нахожусь в Сербии, где тренируюсь и жду предложений. На данный момент мне звонили только из клубов РПЛ и Первой лиги, но конкретных предложений не было. Пока не подпишу контракт, не скажу, какие именно команды мной интересуются. Сейчас только разговоры, а конкретики никакой нет.

Если до конца трансферного окна не будет никаких предложений, то, может быть, подумаю о завершении карьеры. Будет супер, если найду себе клуб», — приводит слова футболиста Sport24.

Пейчинович выступал в составе «Факела» с 2020 года. Ранее защитник играл за «Рад», «Герту», «Ниццу», московский «Локомотив» и другие команды. В минувшем сезоне 34-летний футболист принял участие в 23 матчах ФНЛ и не отметился результативными действиями.

«Зениту» можно отдавать чемпионство, «Факелу» не поможет стадион. Чего ждать от сезона РПЛ «Зениту» можно отдавать чемпионство, «Факелу» не поможет стадион. Чего ждать от сезона РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022