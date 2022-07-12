Миодраг Божович: легионеры, которые уезжают из России — предатели

Бывший главный тренер тульского «Арсенала», московского «Локомотива», «Ростова» и самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился мнением об отстранении российских команд от участия в международных соревнованиях, а также высказался о легионерах, которые приостановили контракты с клубами из России, воспользовавшись разрешением ФИФА.



«Отстранение российского футбола — это настоящий позор! Никто не должен трогать спортсменов. Все руководители, которые говорят, что спорт вне политики, врут. Спорт — это большая политика. И я думаю, изоляция продлится ещё минимум два-три года.



Все легионеры, которые уезжают из России — предатели! Они должны целовать руку, которая их кормит. У них были хорошие контракты. Не хочу сказать, что военная операция — хорошая вещь, но у легионеров ведь не было никаких проблем. Сейчас они просто предают своих товарищей и всех тех людей, которые платили им огромные деньги. Ни в одной другой стране они бы не смогли заработать столько, сколько в России. Но у такой большой страны есть очень много возможностей для развития футбола. Так что отстранение и отъезд легионеров пойдёт только на пользу», — приводит слова Божовича Sport24.