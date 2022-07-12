Футболистка сборной Швеции Эрикссон: мне пишут, что моя ориентация неестественна

Футболистка сборной Швеции Магдалена Эрикссон рассказала, как сталкивалась с ненавистью и негативными комментариями из-за своей сексуальной ориентации. Напомним, Эрикссон является открытой лесбиянкой и встречается с футболисткой национальной команды Дании Пернилле Хардер.



«Это происходило постоянно с 2019 года, когда мы с Пернилле стали популярны как пара. Было 90% положительных комментариев и 10% — гомофобных. В каком-то смысле это больно, но потом начинаешь думать, что это нормально. «Всего лишь» 10% отрицательных комментариев. Печально, что так должно быть. В комментариях пишут, что моя сексуальная ориентация неестественна, что она против какой-то религии и тому подобное», — приводит слова Эрикссон Expressen.

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