Маслов — о Кутепове: врачи «Спартака» сказали: «Мы всё сделали, пользуйтесь на здоровье»

Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал, как бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов перешёл в стан чёрно-белых в летнее трансферное окно.
«Договор – всегда дорога с двусторонним движением. Илья Кутепов пришёл к нам, чтобы вернуться в большой футбол и параллельно принести пользу «Торпедо». Вопрос денег особо не стоял, договорились на приемлемых для клуба условиях. Илья – качественный футболист. Он доказал это на ЧМ-2018, где принял участие во всех матчах. Сомнений, что он нам поможет, не было ни у кого.
Настораживает ли, что Кутепов последнее время выпал после травмы? Ляпин проделал огромную работу. Он поговорил с несколькими тренерами «Спартака» последних лет. Поговорил с Каттани, с которым он тесно общается последнее время. Лука сказал, что Кутепов у Ваноли наигрывался в основу, просто случилась травма. Кроме того, наш медицинский штаб связался с врачами «Спартака». Мы получили всю историю травм, которых на деле было не очень много. Так что работа проведена. Врачи «Спартака» нам даже сказали: «Мы всё сделали, пользуйтесь на здоровье», — сказал Маслов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Полностью интервью Дениса Маслова читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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