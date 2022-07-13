Источник: «Челси» закрывает сделку по трансферу Калиду Кулибали

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали сменит клуб этим летом и переберётся в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, «Челси» закрывает сделку по трансферу Калиду Кулибали. Личные условия контракта уже согласованы: сенегалец будет получать € 10 млн. Контракт будет действовать до июня 2027 года. Ожидается, что клубы достигнут соглашения по стоимости трансфера в ближайшие дни. Речь идёт о сумме в € 38 млн.

Напомним, контракт Кулибали с «Наполи» истекает по окончании сезона-2022/2023. Ранее итальянские СМИ сообщали, что сенегалец хочет завершить карьеру в «Наполи» из-за преданности клубу и желает продлить контракт. Он уже отказывал «Барселоне» и «Ювентусу».



В сезоне-2021/2022 Кулибали провёл 37 матчей во всех турнирах за «Наполи», в которых забил три гола и отдал три голевые передачи.